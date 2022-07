Inter, gruppo al completo: Inzaghi sorride, anche Gosens è pienamente recuperato

Buone notizie per Simone Inzaghi: Robin Gosens ha pienamente recuperato dall'affaticamente muscolare accusato negli scorsi giorni, tanto da scendere in campo nel secondo tempo del test disputato ad Appiano Gentile contro la Pro Sesto. Gruppo finalmente al completo per l'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sei gol alla Pro Sesto, nel test di ieri pomeriggio ad Appiano: doppietta di Lautaro, Lukaku ancora a secco, il gol di Skriniar. Ma la giornata è stata importante pure per il rientro a pieno titolo in gruppo di Robin Gosens. Il tedesco si è allenato con i compagni al mattino, poi nel pomeriggio è sceso in campo nel secondo tempo, mostrando di aver smaltito le noie muscolari dei giorni scorsi. [...] Ormai tutti i giocatori sono a disposizione: a 15 giorni dal via del campionato, è già quasi tempo di risposte. E di scelte".