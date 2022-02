Inter, Gosens si avvicina al rientro: “Finalmente sono tornato con la squadra”

Il post del tedesco sui social il giorno del ritorno parziale in gruppo

Grandi notizie in casa Inter: Robin Gosens si è allenato oggi parzialmente con la squadra. Il completo recupero dell'esterno tedesco è infatti previsto per la sfida del weekend prossimo contro il Genoa. Intanto però procede il reintegro del giocatore, che ha gioito sui social per l'allenamento odierno: "Finalmente sono tornato con la squadra".