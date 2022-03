Inter, Gosens: “Questa l’unica opzione per tornare alla vittoria”

Il messaggio dell'esterno tedesco sui social dopo il deludente pareggio contro la Fiorentina

Dopo Torino, per l'Inter è arrivato un altro deludente pareggio. A San Siro la squadra nerazzurra non è andata oltre l'1-1 contro la Fiorentina di Italiano. Per Robin Gosens c'è una sola opzione per tornare alla vittoria. "L'unica opzione per tornare alle vittorie è lavorare ancora di più".