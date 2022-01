Sky – Inter, Gosens non sarà subito a disposizione di Inzaghi: i tempi di recupero

Robin Gosens non sarà subito a disposizione di Inzaghi e dell'Inter. Il nuovo rinforzo arriva infatti con un infortunio muscolare da superare

Robin Gosens non sarà subito a disposizione di Simone Inzaghi e dell'Inter. Il nuovo rinforzo arriva infatti con un infortunio muscolare da superare, nello specifico una ricaduta dopo la precedente lesione. Come svelato da Sky Sport, i tempi di recupero esatti per il pieno rientro in gruppo sono di circa un mese. Gosens sarà dunque a disposizione di Simone Inzaghi tra fine febbraio e inizio marzo.