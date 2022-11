Inter, grande mezz’ora poi viene punita. Ora le mine vaganti sono tantissime

Sconfitta indolore per l’Inter che parte bene, ma non segna e poi il Bayern entra in partita e vince come al solito. La squadra di Inzaghi raggiunge comunque gli ottavi di finale di Champions, ora dovrà affrontare una della prime.

“L’Inter con turnover gioca una grande mezz’ora contro il Bayern Monaco ma viene punita e cade, per la prima volta in casa dei bavaresi, per 2-0. In una partita che sa molto di amichevole internazionale, l’Inter parte bene e recrimina per un rigore solare non dato dopo un lungo consulto var dal serbo Kruzliak quando Barella calcia al volo e Mane para il tiro con due mani. La grande occasione per il vantaggio l’Inter ce l’ha con Lautaro Martinez che però da due passi calcia alto sopra la traversa in estirada e, alla prima vera chance, il Bayern punisce: corner di Kimmich e colpo di testa di Pavard lasciato completamente solo”, spiega Libero.