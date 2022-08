FFT – L’Inter la squadra più grande di sempre ad aver vinto la Coppa Uefa: “Devastanti”

La più grande squadra di sempre ad aver vinto la Coppa Uefa, oggi Europa League? L'Inter di Gigi Simoni. Four Four Two incorona i nerazzurri che nella stagione 1997/98 arrivarono in finale battendo poi la Lazio a Parigi con un secco 3-0. Questa la motivazione della rivista inglese: "Gli anni '90 appartenevano all'Italia. È iniziato con Luciano Pavarotti e per alcuni ha raggiunto il culmine con un brasiliano (Ronaldo, ndr) con una maglia a strisce nere e grigie, a poche settimane da France '98".