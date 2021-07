Inter, Gravillon verso la Ligue 1: accordo vicino, le cifre. Besiktas e Wolfsburg…

Il 23enne difensore di proprietà dell'Inter è sempre più vicino all'addio: trattativa in corso con il Reims, i dettagli

Il futuro di Andreaw Gravillon è ancora in Francia e in Ligue 1 . Dopo il prestito nella passata stagione al Lorient , il 23enne difensore di proprietà dell' Inter è vicino al Reims . A rivelarlo è L'Equipe.

Per il quotidiano francese, i club sono in contatto e l'accordo può essere raggiunto per una cifra tra i 3,5 e i 4,4 milioni di euro. Gravillon è sempre più vicino all'addio all'Inter a titolo definitivo.