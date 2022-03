Graziani: “Inter, manca la cattiveria. Cambi tardivi. Inzaghi trovi una soluzione”

L'ex calciatore ha parlato del pari dei nerazzurri con la Fiorentina in una giornata che ha ribadito la forza di Milan e Napoli

Eva A. Provenzano

Dopo il pari contro la Fiorentina, l'Inter si è allontanata dall'obiettivo scudetto. Forse non ancora definitivamente, come ha spiegato Ciccio Graziani a XXL, programma di SportMediaset. Ma i nerazzurri devono correre ai ripari immediatamente, avrebbero già dovuto farlo. «Questo periodaccio l'Inter non riesce a farlo passare e Inzaghi deve capire al più presto qual è il problema della sua squadra. Il Napoli è tornato e il Milan sta facendo benissimo. Ma da qui alla fine possono esserci ancora dei colpi di scena, sicuramente la giornata di ieri ha dato al campionato una scossa», ha sottolineato l'ex calciatore.

«All'Inter manca voglia e cattiveria calcistica, la voglia di mettere in difficoltà gli avversari e spesso i nerazzurri sono in ritardo sull'azione. Da un punto di vista fisico sta pagando qualcosa, non so se una preparazione diversa, non so come lavorano. Prima arrivavano prima su ogni pallone. Credo sia anche una questione mentale però è anche vero che dal punto di vista fisico l'Inter sta pagando qualcosa e si fa più fatica. Questo è l'aspetto che mi impressiona di più. Non può essere una partita come il derby a cambiare tutto, ci può essere un contraccolpo ma si esaurisce presto», ha aggiunto.

E poi su Inzaghi: «Non che abbia tantissime colpe, ma è lui che decide chi va in campo, come si deve allenare la squadra, come dal punto di vista della personalità l'Inter deve entrare in campo e i cambi. Non puoi togliere, con tutto il rispetto, uno come Dzeko quando hai Gosens e Dumfries che crossano dall'esterno, uno che sappia saltare di testa lo devi tenere. Poi fa spesso cambi tardivi. All'ottantesimo il tedesco può aggiungere poco e anche lo stesso Caicedo che è la mossa della disperazione non puoi adottarla al novantesimo, lo devi fare prima il cambio. C'è da recuperare col Bologna, ma non si sa come andrà. Il passo falso ieri ci è stato, poi la Fiorentina ha fatto una grande prestazione. Inzaghi deve sbrigarsi a trovare una soluzione».

(Fonte: Mediaset)