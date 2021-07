Repubblica – L’Inter inaugura il Green pass: successo a metà. Il Lugano spiega…

Pochi i tifosi presenti allo stadio Cornaredo per la prima amichevole dell'Inter

Ci si aspettava il pienone per la prima amichevole della stagione dell'Inter di Simone Inzaghi. Invece allo stadio Cornaredo erano presenti duemila spettatori su 6.300 biglietti messi in vendita. Come sottolinea la Repubblica, l'amichevole sarà ricordata come la prima gara di un club italiano a cui i tifosi potevano assistere solo con Green pass Covid, o con certificato vaccinale svizzero.