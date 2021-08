Inter, gruppo al completo per Inzaghi: riecco i nazionali Barella, Bastoni e Lautaro

I vincitori di Euro 2020, Barella e Bastoni, e Copa America, Lautaro Martinez, tornano ad Appiano: gruppo al completo per Inzaghi

Per la prima volta il nuovo allenatore dell'Inter avrà a disposizione tutta la rosa al completo, anche se non potrà già allenarli. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i tre nuovi arrivati dovranno rispettare l’iter pandemico e saranno sottoposti ai rituali tamponi in tarda mattinata.