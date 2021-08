Inter, guarda che Mulatteri: doppietta all’esordio in Serie B col Crotone

Esordio super per Samuele Mulattieri: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha realizzato una doppietta nella prima gara col Crotone

Parte col botto l'avventura di Samuele Mulattieri con il Crotone . L'attaccante classe 2000, di proprietà dell'Inter e in prestito agli 'Squali', ha realizzato una doppietta nella gara d'esordio in Serie B contro il Como .

Samuele Mulattieri, in gol tra il 49' e il 66', ha portato due volte avanti la squadra di Francesco Modesto; in entrambi i casi, il Como è riuscito a riportare il risultato in parità, prima con Iovine al 53' e poi con Gliozzi al 79' su calcio di rigore.