UFFICIALE – Inter, Pio Esposito resta allo Spezia: un altro anno in prestito

Tramite un comunicato ufficiale, lo Spezia ha annunciato Francesco Pio Esposito in prestito dall'Inter.

Uno dei prospetti più splendenti del panorama italiano, che ha voluto fortemente tornare a indossare la maglia bianca e gioire ancora insieme al pubblico spezzino, come in occasione della rete del momentaneo 1-1 nell'ultima gara di campionato contro il Venezia, quando una sua vera e propria cannonata ha aperto la porta alla decisiva rimonta delle Aquile, in un "Picco" letteralmente impazzito! Pio Esposito sarà a disposizione di mister D'Angelo a partire dall'allenamento di questo pomeriggio nel ritiro di Santa Cristina Valgardena. Bentornato Pio!"