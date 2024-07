Al momento l'Inter sembra un po' più defilata nella corsa per Albert Gudmundsson, con la Fiorentina che invece fa sul serio: "Un reparto da sogno con sfide difficili, ma da affrontare. La Fiorentina in attacco continua a inseguire l’idea di poter portare Gudmundsson a tinte viola. La valutazione da 30 milioni è per adesso da capogiro ma il tempo non manca e neanche la volontà. Le nuove informazioni chieste al Genoa fanno pensare che la strada sia in salita però non senza uscita. Se ci fosse da fare una follia economica in questa sessione di mercato sarebbe per lui", riporta La Gazzetta dello Sport.