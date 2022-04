Inter, hai visto Satriano? Ancora in gol con il Brest, quarto centro in Ligue 1

L'attaccante uruguaiano, classe 2001, ha da poco segnato la rete del momentaneo vantaggio contro il Montpellier

Il prestito al Brest si sta rivelando decisamente una scelta azzeccata per Martin Satriano: l'attaccante uruguaiano, schierato anche oggi da titolare, ha segnato la rete del momentaneo 0-1 sul campo del Montpellier. Per il gioiellino dell'Inter, classe 2001, si tratta del quarto centro in Ligue 1, alla nona presenza: raggiunto in classifica marcatori Icardi, staccato Messi.