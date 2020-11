Inter, Hakimi affronta il suo passato: una motivazione in più per farsi rimpiangere

La sfida di questa sera tra Real Madrid e Inter avrà un sapore speciale per Achraf Hakimi: l’esterno nerazzurro affronta la squadra che lo ha cresciuto, nel centro sportivo che per anni è stato la sua seconda casa. I Blancos, in estate, hanno deciso di sacrificarlo per questioni tecniche e di bilancio, negandogli così la possibilità di affermarsi con la maglia che tanto sognava. Un motivo in più, come scrive La Gazzetta dello Sport, per provare a farsi rimpiangere: “Il duello tra due grandi velocisti, come Mendy e Hakimi, promette spettacolo. A Valdebebas, l’interista è cresciuto e ha sognato. L’orgoglio di mostrarsi cresciutosarà una spinta in più“.