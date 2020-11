CdS – Hakimi di fronte al ‘suo’ Real. L’Inter non può indugiare e spera in extra motivazioni

Hakimi e il Real uno di fronte all’altro. Il giocatore arriva dalla cantera del club madrileno che lo ha ceduto all’Inter questa estate ma si è tenuta un diritto di prelazione per il futuro. Il ragazzo marocchino era stato mandato in prestito al BorussiaDortmund e poi è stato ceduto ai nerazzurri. Sta cercando di adattarsi alla nuova situazione e aveva iniziato benissimo.

La gara contro la sua ex squadra “ diventa un cruciale attestato di credibilità nel viaggio europeo, in un girone finora lastricato di problematiche per l’Inter. Così come movimentato è stato il suo inizio con la maglia nerazzurra, per l’equivoco di un tampone che lo ha obbligato a restare fuori nella gara contro il Borussia Monchengladbach. Acqua passata, adesso la testa è rivolta all’obiettivo di un blitz spagnolo che l’Inter, nonostante le assenze, insegue senza andare troppo per il sottile. Il cammino del girone non permette più di indugiare”, si legge a proposito del giocatore e della situazione nerazzurra sul Corriere dello Sport.