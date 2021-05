Inter, stasera Handanovic aggancia Zenga. “Aveva fatto subito intuire…”

Il portiere sloveno stasera raggiungerà l'Uomo Ragno a quota 328 presenze in campionato con la maglia nerazzurra

Samir Handanovic è pronto a scrivere un nuovo record con l'Inter. Il capitano nerazzurro, infatti, come ricorda La Gazzetta dello Sport, stasera raggiungerà Walter Zenga a quota 328 presenze in Serie A con la maglia nerazzurra. Spiega la Rosea: "Nessun portiere nella storia nerazzurra ha difeso più volte la porta, in campionato. Handa lo fa contro la Juventus, con lo scudetto virtualmente cucito sul petto. C’è molto di simbolico in questo. Samir arrivò in nerazzurro nel 2012, quando il regno Juventus (con Antonio Conte) era appena iniziato. Ora è (anche) lui a chiuderlo, da capitano.