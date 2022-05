Inter, Handanovic riflette sulla proposta di rinnovo. CdS: “Non ha gradito…”

Il numero uno e capitano dei nerazzurri ha il contratto in scadenza a fine stagione e non ha deciso il suo futuro

Perisic, ma non solo. C'è un altro rinnovo a preoccupare la dirigenza dell'Inter. Si tratta di quello del portiere e capitano Samir Handanovic. Il numero uno sloveno ha il contratto in scadenza a fine stagione ma non ha ancora firmato il prolungamento.