CdS – Inter, Handanovic salva su Izzo ma quante incertezze: sul gol di Bremer…

Il commento sulla prestazione del portiere e capitano nerazzurro nel match pareggiato ieri sera

Samir Handanovic non riesce ad essere ora per l'Inter il valore aggiunto che è sempre stato. Anche la prestazione in Torino-Inter è finita nel mirino degli addetti ai lavori. Spiega il Corriere dello Sport: "Alla fine Samir Handanovic ci ha messo la manona per aiutare l'Inter a restare in partita. Ma l'intervento sul colpo di testa di Armando Izzo arriva solo dopo altre incertezze, che nel bilancio di Toro-Inter pesano almeno altrettanto. Perché poteva fare qualcosa di meglio sia per evitare il corner da cui nasce il gol di Gleison Bremer che nell'occasione stessa in cui rimane a guardare. Al termine l'Inter torna a casa con un punto che diventa pesante considerando come si era messa la partita, anche se poi l'1-1 di Torino conferma il momento di appannamento dei nerazzurri".