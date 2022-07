Inter, Handanovic e il mistero rinnovo: ecco perché non è stato ancora annunciato

Samir Handanovic vestirà almeno per un'altra stagione la maglia dell'Inter. Il numero uno e capitano nerazzurro ha cominciato - almeno sulla carta - la preparazione senza firmare il nuovo contratto, dopo la scadenza dell'ultimo accordo lo scorso 30 giugno.

In realtà, come riferisce Tuttosport, Handanovic ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2023, ma il club ha deciso di attendere probabilmente oggi per annunciarlo. Perché? Semplice, oggi, 9 luglio, sono dieci anni dal suo arrivo all'Inter.