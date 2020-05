In Spagna – L’Inter ha puntato gli occhi su un difensore dell’Atletico Madrid

In Spagna parlano spesso del mercato dell’Inter. Si riferiscono spesso al passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona. Ma non solo. Questa mattina, il sito specializzato di mercato Fichajes, ha parlato di un difensore nel mirino nerazzurro. “L’Atletico Madrid sta pensando di cedere Hermoso, arrivato un anno fa in cambio di 15 mln di euro e che non rientrerebbe nei panni di Simeone. Avrebbe attirato l’attenzione del club interista. Conte usa la difesa a tre e avrebbe bisogno di qualche rinforzo e l’ex giocatore delle giovanili del Real si adatterebbe perfettamente a questo schema. E’ considerato uno dei centrali spagnoli più promettenti specie dopo quanto ha fatto all’Espanyol. Con Simeone ha giocato 20 gare per un totale di 1.485 minuti”, si legge sul sito.

(Fonte: Fichajes.net)