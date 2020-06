CdS – Inter, c’è un limite da superare: preoccupante idiosincrasia dei nerazzurri

Il cammino dell’Inter di Antonio Conte fino a questo momento ha evidenziato un limite della squadra. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: “L’ultima con il Napoli ha confermato una certa idiosincrasia della squadra nerazzurra per i big-match o le sfide da dentro fuori. Ragionando su tutte e 3 le competizioni, infatti, il “raccolto” è stato di sole 2 vittorie: contro la Lazio, in campionato, e contro il Borussia Dortmund, in Champions. E, per di più, per quei successi occorre andare indietro, rispettivamente, fino a settembre e fino a ottobre. Per il resto, sono arrivati solo 3 pareggi e ben 7 sconfitte. Insomma, occorre fare un salto di qualità da quel punto di vista, altrimenti, come già accaduto in Champions e Coppa Italia, il rischio è di dover archiviare ogni tipo di ambizione”.