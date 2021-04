Inter, oggi l’idoneità per D’Ambrosio. Sarà a disposizione col Sassuolo

Il difensore si è messo finalmente alle spalle il Covid ed è pronto a tornare a disposizione di Conte

Danilo D'Ambrosio è tornato ad allenarsi. Dopo aver sconfitto il Covid, il difensore nerazzurro ha intrapreso il percorso verso l'idoneità sportiva che terminerà soltanto oggi. La Gazzetta dello Sport si proietta ad Inter-Sassuolo: "In panchina siederà Danilo D’Ambrosio, l’ultimo della compagnia a negativizzarsi. Il difensore completerà solo oggi l’iter per riavere l’idoneità e a quel punto potrà allenarsi con i compagni. L’altra buona notizia è che ieri alla Pinetina si è rivisto l’amministratore delegato Beppe Marotta, ormai operativo dopo la convalescenza per la positività riscontrata il 25 febbraio. Assieme a lui, ad assistere al primo allenamento settimanale, c’erano l’altro a.d. per la parte finanziaria, Alessandro Antonello, e il d.s. Piero Ausilio".