Inter, il trio di centrocampo macina qualità. Lukaku? Non è detto che con la Juve…

"Sta meglio, decisamente meglio, l’Inter. Che, oltre ad avere messo insieme una striscia di quattro successi di fila in campionato più due in Champions (con anche il pareggio al Nou Camp contro il Barcellona), ha anche mostrato un gioco degno di tal nome e trovato un assetto capace di ovviare all’assenza di Brozovic, comunque dato sulla via del recupero: il terzetto composto da Barella (cinque reti finora in campionato, come se fosse un attaccante di ottimo livello), Calhanoglu e Mkhitaryan macina calcio di prima qualità e i risultati si vedono", si legge su il Giornale.