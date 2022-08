GdS – Champions, gironi da paura: per l’Inter sarà impresa d’altri tempi

“Una Champions da paura. Partite bellissime, anche per chi ha ricevuto un gruppo abbordabile come il Milan. Avversari forti, terribili, superiori: quelli capitati a Inter (Bayern e Barcellona), Napoli (Liverpool), Juventus (Paris Sg). Una sfilata di medio-alte, Ajax, Benfica, Rangers, Salisburgo, che complicheranno la vita. Batticuore assicurato fino all’ultima giornata, quest’anno a novembre a causa del Mondiale. Una partenza da sballo. E un interrogativo: quante ne porteremo agli ottavi? Per l’Inter sarà un’impresa d’altri tempi, Juve e Napoli soffriranno, anche il Milan non può illudersi che sia una gita. È la Champions, bellezza, e forse sarà il caso di mandare al diavolo calcoli da ragioniere e atteggiamenti iper-difensivi: inglesi, spagnole, Bayern e Psg non aspettano altro per farci la festa”, si legge.