Inter, l’impronta di Calhanoglu nella rimonta dell’Inter. E il merito è anche di Inzaghi

Il tecnico ha sempre creduto nel centrocampista che ora ha saputo conquistarsi un ruolo fondamentale nell'Inter

Secondo Tuttosport "Dal derby in poi, però, qualcosa è cambiato. Lo stesso Calhanoglu, alla vigilia della sfida con la sua ex squadra, aveva assicurato che avrebbe trasformato i fischi rossoneri in energia positiva. E da quella gara è partita una striscia di partite in cui il centrocampista turco ha realizzato cinque gol (più altri tre assist), conquistandosi un posto sempre più centrale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Proprio il tecnico ha una grande parte di merito per il rendimento di Calhanoglu, visto che lo ha sempre difeso anche nei momenti meno fulgidi di questa esperienza interista. Gli otto punti recuperati Milan e i quattro rimontanti al Napoli nelle ultime settimane sono il frutto di un grande lavoro da parte di Inzaghi e della squadra tutta. Ma l'impronta di Calhanoglu è forse più nitida rispetto alle altre".