Inter, in arrivo l’ufficialità di Caicedo: oggi il primo allenamento ad Appiano

Il club nerazzurro è pronto a ufficializzare l'arrivo dal Genoa dell'attaccante, che oggi svolgerà il primo allenamento

Dopo l'iter svolto ieri, con le visite mediche di rito tra Coni per l'idoneità sportiva e Humanitas per la restante parte, e la firma sul contratto nella sede di viale della Liberazione, manca solo l'ufficialità per il passaggio di Felipe Caicedo dal Genoa all'Inter.