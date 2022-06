Inter, incontro con l’Empoli per Asllani: proposti 2 nomi. Il Milan sonda, Corsi…

L'obiettivo dei nerazzurri e l'incontro a breve con il club toscano per provare a raggiungere l'intesa definitiva

L' Inter ha deciso: è Kristjan Asllani il perfetto vice Brozovic. Il 20enne centrocampista dell'Empoli è considerato il calciatore giusto per rinforzare la rosa di Inzaghi in quel ruolo.

Come riferisce Tuttosport, Asllani è già stato messo al corrente dell'investitura e l'accordo con lui e il suo entourage è solo una formalità. Discorso diverso tra Inter ed Empoli.

I club si incontreranno nei prossimi giorni con i nerazzurri che vorrebbero inserire nell’affare qualche contropartita tecnica - vedi Sebastiano Esposito, se il Basilea non lo riscatterà, o il portiere Radu, il cui ingaggio è però troppo esoso per le casse dei toscani.

"Il presidente Corsi , navigato volpone di svariate sessione di calciomercato, sa benissimo di avere in mano un diamante grezzo (sondato anche da altri club, in primis il Milan) e pur ammirando più di un tesserato interista, proverà a trarre il massimo, in termini economici, dall’operazione" conclude il quotidiano.