All’estero parlano di Aguero-Inter. Destini incrociati con Messi e Lautaro

Ne parlano in Italia e in Inghilterra e la notizia fa eco pure in Argentina. Perché quello è il Paese di Sergio Aguero, di Lionel Messi e di Lautaro Martinez. Tutti e tre attaccanti, tutti e tre potrebbero cambiare squadra nella prossima stagione.

MIRROR – Il Mirror scrive che sarebbe proprio Aguero a lasciare il Manchester City per fare posto a Messi, Guardiola non lo tratterrebbe se arrivasse l’altro argentino alla sua corte. Leo, non è una novità, avrebbe voluto lasciare il Barcellona quest’anno ma ci sono buone possibilità che lo faccia a parametro zero alla fine della stagione in corso, se non dovessero cambiare le cose al club blaugrana. El Kun è in scadenza proprio come Lionel e con l’Inter sarebbe pronta a proporgli un contratto di due anni, da quanto rivela calciomercato.it.

AS – E a questa indiscrezioni si riferisce il quotidiano AS, versione argentina, che dell’interista dice: “Finora si è detto molto sul possibile ritorno di Aguero in Argentina, nello specifico all’Independiente, il suo primo club, ma l’Inter de Conte è disposta a non perdere l’occasione di firmare un attaccante di garanzie, che potrebbe coprire l’ipotetica partenza di Lautaro Martínez, che quest’estate è stato tra gli obiettivi del Barcellona. E, soprattutto l’Inter prenderebbe Aguero a costo zero. Il tempo è passato, sì, ma Aguero è ancora un grande attaccante”. In sostanza un incrocio di destini tra i tre attaccanti, ma per materializzarsi serve ancora che tanti pezzi, tantissimi, si incastrano.

MANCHESTER EVENING – A tenere banco è sempre – soprattutto – l’addio di Messi al Barcellona e il suo possibile approdo alla corte di Guardiola. Oma Berrada, Chief Football Operations Officer del City, ha parlato proprio di Messi nei giorni scorsi e ha detto: «È un talento straordinario, che può avere un impatto significativo in qualsiasi club del mondo dentro e fuori dal campo immediatamente. È il miglior giocatore del mondo, è il miglior giocatore della sua generazione. Penso che qualsiasi club al mondo vorrebbe esplorare la possibilità che lui arrivi. Il fatto che si sia parlato del City mostra solo quanto sia cresciuta la nostra società negli ultimi anni. Difficile sapere cosa succedere. Se si pensa a quelle settimane in cui è successo di tutto a Barcellona è difficile prevedere quanto possa accadere la prossima estate».