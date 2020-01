GdS – Inter, Conte pretende risposte: a Napoli il primo incrocio di fuoco. E i retroscena…

Rino Gattuso e Antonio Conte per la prima volta avversari da allenatori. Napoli contro Inter, in una sfida che arriva in un momento cruciale della stagione delle due squadre, come spiega La Gazzetta dello Sport: “L’Inter, sulla soglia di un doppio incrocio di fuoco (Napoli, Atalanta) non vuole sfilarsi dalla Juve; il Napoli deve avvicinare la zona Champions distante 11 punti e alla prossima dovrà far visita alla Lazio delle 9 vittorie di fila. Entrambe vogliono «espugnare» il San Paolo: l’Inter non vince dall’ottobre ‘97, il Napoli ha perso o pareggiato nelle ultime 4 in casa. Napoli-Inter vale tantissimo“.

I due tecnici, che in conferenza hanno rilasciato dichiarazioni al miele l’uno per l’altro, si somigliano molto: “Se Conte si specchia in Gattuso, Gattuso vuole un Napoli dall’animo contiano. La loro affinità si fonda su tre valori: regole, lavoro, empatia“.

La gara del San Paolo rappresenta un crocevia per Conte e la sua Inter: “Contro Napoli e Atalanta, Antonio pretende risposte di continuità e personalità. Ha ritrovato Sensi e Barella, attende il mercato per il cambio di passo“.

Il quotidiano svela alcuni retroscena particolari su Conte: “Antonio di recente, su un Frecciarossa, ha intercettato una Coca Cola clandestina di Lautaro e contestato la maturità delle banane messe a disposizione“.