Inter, caccia all’incursore: Vidal prima scelta di Conte, occhio a un cavallo di ritorno

Uno degli obiettivi di mercato di Antonio Conte fin dal suo arrivo sulla panchina dell’Inter è un incursore che possa garantire un buon numero di gol. Il preferito del tecnico nerazzurro rimane Arturo Vidal ma, secondo Tuttosport, non va trascurata un’altra ipotesi:

“Considerato che da un anno Conte chiede di avere un incursore a centrocampo, molto potrebbe arrivare da chi andrà a completare il reparto, sia che si tratti di Radja Nainggolan (come pensa il club, anche per le difficoltà di piazzare il Ninja, che guadagna 4.5 milioni e pesa a bilancio per 19,5) oppure Arturo Vidal, da sempre la prima scelta dell’allenatore.

In tal senso basta vedere i numeri dei due: Nainggolan – che all’Inter aveva realizzato 7 gol in 36 partite – quest’anno a Cagliari è tornato alle cifre degli anni a Roma con Spalletti: 5 reti in 21 gare giocate in campionato. Mentre Vidal, che ieri ha ricevuto i complimenti pure da Massimo Moratti («Ha un grande carattere e potrebbe essere un buon calciatore per qualsiasi squadra»), in Liga di gol ne ha segnati 6 in 22 partite, spesso risultando decisivo proprio dalla panchina. Quanto si aspetta Conte soprattutto negli scontri diretti, tutte sfide in cui – non a caso – la sua Inter è sempre deragliata alla distanza“.