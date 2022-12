Rimonta Champions? Inter, tutto è possibile: le indicazioni tratte dal Mondiale

Il club nerazzurro si prepara per la seconda parte della stagione: oggi nuova amichevole contro la Reggina

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della ripresa della stagione. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La Champions è lì, a un punto. Tutto è possibile. E Inzaghi può essere contento del Qatar. Lautaro non ha avuto una grande mira, ma è stato un trascinatore delle azioni d'attacco: torna campione. Dumfries ha avuto momenti devastanti: resterà? E Lukaku? Gli errori sotto porta sono stati terribili, ma il rientro anticipato fa capire che l'obiettivo è uno: rifarsi. Piuttosto, come sta Onana?".