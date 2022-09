TS – Inter indifesa, il derby ha mostrato un lato inaspettato della retroguardia

Situazione difficile in casa Inter dopo la sconfitta nel derby. Nel mirino della critica è soprattutto la prestazione della difesa

Andrea Della Sala

Situazione difficile in casa Inter dopo la sconfitta nel derby. Nel mirino della critica è soprattutto la prestazione della difesa che anche contro il Milan, come contro la Lazio, non ha convinto.

"Indifesa. Otto gol subiti in cinque partite di campionato, dieci in cinque amichevoli estive. Il muro degli ultimi tre campionati di Serie A, la miglior difesa della Serie A, contando le reti incassate dalla stagione ’19-20, si è sgretolato. Handanovic , Skriniar , De Vrij e Bastoni sono senza dubbio uno dei volti “brutti” di questo avvio di stagione dell’Inter. L’alibi del ritardo di condizione, dovuto a infortuni (Skriniar) e stazza (tutti e tre i centrali), utilizzato per spiegare i problemi nei test e dopo la prima giornata a Lecce, ora non può più reggere. Il derby ha mostrato ancora un lato inaspettato della retroguardia nerazzurra, quello che già nel ko per 3-1 contro la Lazio era emerso in superficie: errori di piazzamento, di distrazione, letture non corrette e mancate marcature preventive", analizza Tuttosport.

"Forse solo Skriniar, uscito però dal frullatore di un’estate passata in bilico per il corteggiamento del Psg: Handanovic ieri sera non ha commesso errori gravi, ma non aiuta la squadra con quella parata in più nei momenti che contano; De Vrij da ormai inizio 2022 sembra il fratello meno forte e Bastoni nella fase difensiva non riesce a ritrovare la giusta cattiveria. Se a questo aggiungiamo un nervosismo generale della squadra che esce fuori quando la partita si complica, il quadro è completo", spiega il quotidiano