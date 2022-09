Inter, contro il Plzen chi gioca in porta? Un indizio va a favore di Onana

"Già e martedì l’Inter torna in campo a Plzen, altro crocevia decisivo della stagione perché una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di ipotecare quanto meno l’Europa League (che non sarebbe obiettivo secondario per la società nel malaugurato caso di mancata qualificazione agli ottavi di Champions) anche se tutti sperano che il Bayern batta il Barcellona per trasformare in un duello la corsa al passaggio del turno. A rigor di logica dovrebbe toccare nuovamente a Onana, anche perché difficilmente Inzaghi lascerà fuori Handanovic domenica a Udine, terra dove il capitano ha mosso i primi passi in Italia ed è ancora amatissimo".