Inter, pericolo infortuni: troppi i precedenti in stagione, i numeri preoccupano Conte

In casa Inter la ripresa degli allenamenti ha portato in dote qualche acciacco fisico di troppo. Il Corriere dello Sport evidenzi il preoccupante dato degli infortuni stagionali: “Dal punto di vista dei guai fisici, la stagione nerazzurra è stata tutt’altro che fortunata. Nei mesi autunnali, infatti, Conte è stato a lungo costretto a impiegare gli stessi elementi, senza possibilità di effettuare le normali rotazioni. All’epoca, il reparto più “martoriato” fu il centrocampo, tanto che nessun componente è riuscito a “salvarsi”. Ora, invece, sembra che l’emergenza si stia concentrando in difesa. Considerando l’intera rosa, sono stati ben 17 i nerazzurri ad aver occupato per tempi diversi l’infermeria“.