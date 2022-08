Inter, infortunio Lukaku: a breve gli esami. Stop? Due ipotesi: “Può tornare…”

Le ultime sull'infortunio del centravanti belga dell'Inter, che si è fermato ieri in allenamento per un problema muscolare

Lukaku salterà la sfida con la Cremonese ma potrebbe recuperare per il derby di sabato contro il Milan o per il Bayern in Champions League. In caso di stiramento, 'Big Rom' si rivedrebbe direttamente dopo la sosta: salterebbe così sei partite, quattro di Serie A (Cremonese, Milan, Torino e Udinese) e due di Champions (Bayern e Viktoria Plzen).