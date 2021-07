CdS – Inter, sull’ingaggio di Eriksen una mano da Fifa e Uefa

Il dettaglio che riguarda la situazione del centrocampista danese riportato dal quotidiano

L'Inter non ha alcuna fretta nel gestire la situazione Eriksen. Il calciatore deciderà in tutta tranquillità quando rientrare a Milano, libero di dettare i tempi del ritorno. Il club nerazzurro intanto incassa una grossa mano. Spieg il Corriere dello Sport: "Il club si può permettere di aspettarlo pensando, come ha sempre ribadito l'ad Marotta, prima all'uomo e poi al calciatore. Una mano arriverà anche dalla Fifa e dall'assicurazione stipulata insieme alla Uefa per "coprire" eventuali infortuni durante manifestazioni che vedono i calciatori "prestati" alle rispettive nazionali: l'ingaggio del danese sarà in larga parte pagato dalla polizza firmata dagli uomini di Infantino".