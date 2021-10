Ingorda o timida? Inzaghi vuole capire qual è l’Inter: dentro l’artiglieria pesante

Con il Sassuolo il tecnico dell'Inter si aspetta una risposta importante e pensa di schierare ancora Dzeko e Lautaro

Dopo il deludente pareggio in Ucraina contro lo Shakhtar, l'Inter scende di nuovo in campo oggi in casa del Sassuolo. La partita coi neroverdi chiude il tour de force nerazzurro e la squadra di Inzaghi vuole tornare alla vittoria.

"La settima partita in 21 giorni arriva prima della sosta e chiude un ciclo a due facce, buono in campionato, magro in Europa. Inter con un attacco stellare nel giardino della serie A, non in grado di segnare in coppa. Rovesciata la situazione della difesa, abbottonata in Europa con un solo gol subito, più lasciva in campionato dove ha sempre incassato almeno una rete, con l’eccezione della prima giornata. L’anno passato fu proprio la trasferta col Sassuolo a segnare la svolta, dopo la delusione di Champions. Inzaghi vuole capire qual è l’Inter, se l’ingorda e prepotente della A o l’altra più timida", si legge sul Corriere della Sera.