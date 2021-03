Inter, Handanovic l’insostituibile di Conte: alle sue spalle Barella e…

I numeri e i calciatori più utilizzati da Antonio Conte, allenatore dell'Inter, in questa stagione: Handanovic, Barella e...

Con il rinvio della sfida contro il Sassuolo, Samir Handanovic spera di non saltare nemmeno un minuto in questa stagione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il portiere e capitano dell'Inter è il più utilizzato da Conte con 3.360 minuti, con 37 partite su 37 dal primo minuto.