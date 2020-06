Inter, dalla Coppa Italia possono arrivare 7-9 milioni di euro. E sullo sfondo c’è la Supercoppa

La Coppa Italia è un obiettivo importante per l’Inter, perché potrebbe permettere di aprire un ciclo, perché farebbe alzare un trofeo dopo 9 anni di digiuno, ma consente anche di avere un buon incasso in caso di finale vinta.

“Vincere la Coppa Italia apre le porte alla Supercoppa italiana e ai gironi di Europa League (senza passare dai turni preliminari). Quindi, in linea teorica, in palio ci sono una ventina di milioni potenziali. Ragionando sulle semifinaliste di questa edizione, il jackpot completo varrebbe solo per quelle squadre (Napoli e Milan) la cui partecipazione alle prossime coppe europee è verosimilmente in bilico, considerata la loro posizione nella classifica di Serie A. Per intenderci, per Juventus o Inter alzare il trofeo nazionale significherebbe, dal punto di vista economico, un beneficio tra i 7 e i 9 milioni”, spiega La Gazzetta dello Sport. “La squadra vincitrice, tenendo conto pure degli incassi precedenti alla finale, arriverà a percepire dai diritti tv 5,3 milioni, mentre 3,4 andranno alla finalista. Proventi, beninteso, confermati: per via del coronavirus, la Rai aveva sospeso il pagamento della sesta rata ma non ha mai chiesto sconti e provvederà al saldo una volta che saranno ufficializzati gli orari delle ultime sfide”.

Non ci sarà l’incasso dei botteghini. La finale, negli ultimi anni aveva garantito circa 1,5-2 milioni di euro per ogni club. Ma la vittoria porterebbe a giocare anche la Supercoppa italiana. “Qui le cifre ballano perché dipende da dove si gioca. E, al tempo della pandemia, dipenderà pure se si giocherà con il pubblico oppure no. Nel 2018 la Lega ha sottoscritto un contratto con gli organizzatori arabi della Gsa per la disputa in Arabia Saudita di 3 edizioni in 5 anni della Supercoppa, con un gettone di 7,5 milioni a partita. Due edizioni si sono già giocate in terra araba, ne resta un’altra. Se si giocasse ancora lì le finaliste incasserebbero 3,3 milioni a testa. In un’altra location il gettone scenderebbe a 2 milioni. Quindi, tra Coppa Italia e Supercoppa i premi-vittoria ammontano a 7-9 milioni”, aggiunge il quotidiano.