Coronavirus, Zanetti: “Questa situazione farà riflettere. L’attività sportiva sta tornando, ma…”

Nel corso della trasmissione “La vita in diretta”, Javier Zanetti ha raccontato come ha vissuto il lockdown imposto dal governo: “All’inizio rispettando l’indicazione del governo, lavorando da casa. Da parte mia tanta preoccupazione perché ho parte della mia famiglia in Argentina, tanti amici, lì il contagio sta arrivando molto forte. È stato difficile sospendere tutto? Sono stati momenti difficili, ma c’è stata tanta gente che ha sofferto di più. Penso che questa situazione ci farà riflettere tanto. Vero che l’attività sportiva sta ritornando, ma sarei molto cauto per il momento perché ancora c’è tanta preoccupazione”.

(Rai 1)