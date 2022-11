Inter, troppi gol subiti in trasferta. Con la Juve Inzaghi cerca una svolta in difesa

L'Inter è la squadra che in trasferta ha subito più gol di tutti. Se vorrà tornare da Torino con una vittoria servirà maggiore attenzione

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria casalinga contro la Samp, l'Inter sarà di nuovo in campo domenica sera in casa della Juve. Inzaghi dovrà cercare di invertire il trend della sua squadra in trasferta. L'Inter è la peggior retroguardia del campionato lontano da San Siro, con 14 reti subite in 6 gare.

"Abissale la differenza di rendimento rispetto alle partite casalinghe. Nello stesso numero di gare, infatti, sono stati soltanto 3 i gol incassati dall'Inter, quindi la media scende addirittura a 0,5. La banda Inzaghi ha avuto un trend simile anche in Champions. A San Siro, Onana è stato battuto soltanto dal Bayern. In trasferta, invece, oltre ai bavaresi, gli ha fatto male pure il Barcellona, ben 3 volte. Soltanto in casa del Viktoria Plzen la porta interista è rimasta inviolata. A San Siro, invece, i clean sheet sono stati ben 6 su 9", analizza il Corriere dello Sport.

"Contro la Juventus, gli uomini di Inzaghi non potranno permettersi certi errori o distrazioni. Anche perché sarebbe ancora più complicato rimediare, tenuto conto che quella bianconera è la retroguardia meno perforata in assoluto della Serie A. Sicuramente gli svarioni di inizio campionato sono quanto meno diminuiti, ma la gara con la Fiorentina ha comunque fatto scattare qualche allarme. Un motivo in più per spingere Inzaghi a schierare gli elementi che, al momento, gli danno maggiore affidamento. Scontata, quindi, la presenza di Skriniar e Bastoni, resta un piccolo dubbio per chi farà il centrale, ma Acerbi è comunque in vantaggio rispetto a De Vrij", aggiunge il quotidiano.