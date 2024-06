L'Inter ha le idee chiare per quanto riguarda le strategie di mercato in vista della prossima stagione: l'investimento principale sarà in porta, così da portare a Milano un elemento che possa affiancare Sommer ed eventualmente sostituirlo. Il preferito rimane Bento, ma il nome in ascesa è quello di Josep Martinez. In casa nerazzurra, tuttavia, la situazione potrebbe anche cambiare, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'operazione Martinez ha come sottotitolo lo stesso di Bento. Ovvero l'idea dell'Inter di affiancare a Sommer un potenziale titolare, un giocatore in grado di giocarsi - magari in prospettiva, non nell'immediato - il posto da titolare con Sommer. È la seconda estate consecutiva che l'Inter ha questo obiettivo. Obiettivo poi mollato un anno fa, con la virata finale su Audero. Ora il nuovo tentativo, considerata anche la carta d'identità di Sommer.