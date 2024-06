L'Inter è pronta a cambiare obiettivo per quanto riguarda il vice Sommer: questo perchè la trattativa per Bento, da tempo individuato come candidato designato per affiancare lo svizzero e raccoglierne in futuro l'eredità, si sta rivelando particolarmente complicata. Una frenata significativa, considerate le richieste dell'Atletico Paranaense, che costringe a prendere in considerazione altri profili: il nome che si sta facendo strada tra la dirigenza nerazzurra è quello di Josep Martinez, portiere spagnolo del Genoa, per il quale sono già stati effettuati i primi sondaggi.