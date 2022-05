Libero – Allegri perde Juve-Inter e la tranquillità: figuraccia. Inzaghi, futuro sereno

La partita dell'Olimpico descritta a partire dagli allenatori: il quotidiano Libero commenta così la vittoria dei nerazzurri

"Era una finale fondamentale soprattutto per i due allenatori, quindi è giusto guardare la sfida alla lavagnetta. Allegri l’ha persa con le sue stesse mani dopo averla vinta. Forse se ne è accorto nel finale in cui ha perso an- che la tranquillità e la faccia, cercando la rissa con la panchina nerazzurra e uscendone espulso. Una figuraccia". Il quotidiano Libero ha scelto di raccontare, al di là della cronaca vera e propria della partita, la finale tra Juve-Inter, vinta dai nerazzurri 4 a 2, a partire dalla panchina. E se Allegri ha perso le staffe nel finale, Inzaghi alla fine ha il volto della serenità.

Su di lui il quotidiano scrive: "Inzaghi non l’ha decisa ma è mantenuto lucidità. Così ha vinto, battendo un colle- ga che sulla lucidità ha costruito una carriera. Ora guadagna fiducia e credito per il futuro, a prescindere da come andrà il campionato. Per il resto deve ringraziare Perisic, il giocatore dell’anno, la cui doppietta è la ciliegina su una stagione soprannaturale. Per l’Inter, la Coppa Italia è un motivo in più per credere ad un ormai improbabilescudetto o, alla peggio, per costruire la prossima stagione con un fondamentale margine di serenità e di vantaggio sulla Juventus".