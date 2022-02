Repubblica – L’Inter di Inzaghi e l’arte di rialzarsi. Napoli missione possibile

Contro la Roma la squadra nerazzurro ha dimostrato di aver metabolizzato la pesante sconfitta nel derby

La sconfitta nel derby poteva innescare una spirale pericolosa. L'Inter, invece, ha reagito da grande squadra e ha eliminato la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi ha saputo rialzarsi come era già accaduto in precedenza. "Dopo avere perso con il Real Madrid per 1-0 a San Siro, nel girone di Champions, i nerazzurri hanno battuto il Bologna 6-1. Per consolarsi della rocambolesca sconfitta in campionato con la Lazio per 3-1, hanno poi superato con lo stesso risultato lo Sheriff Tiraspol. E al 2-0 del Bernabeu contro i Blancos hanno fatto seguire la vittoria per 4-0 con il Cagliari", sottolinea Repubblica.