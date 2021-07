Inzaghi: “Calhanoglu da tempo nella mia testa. Quando l’ho affrontato da avversario…”

Il nuovo allenatore nerazzurro ha elogiato la dirigenza per l'arrivo del centrocampista turco

Simone Inzaghi è molto soddisfatto del colpo Hakan Calhanoglu. L'allenatore dell'Inter in conferenza stampa ha detto la sua sul giocatore turco e si è complimentato con la dirigenza per l'operazione delle scorse settimane: "L'ho affrontato in questi anni, ha quantità e qualità, è molto bravo sui piazzati. Un giocatore che era nella mia testa da tempo. La società è stata bravissima con Calhanoglu, non era semplice e scontata come cosa. Ci darà grandi soddisfazioni”.