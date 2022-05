Inter, verso la finale di Coppa Italia: Inzaghi pensa già a questo cambio

Inzaghi nei prossimi giorni deciderà sull’impiego di Bastoni, intanto però pensa già a un cambio per la finale di Coppa Italia

Il dubbio che riguarda Alessandro Bastoni, ma non solo. Simone Inzaghi nei prossimi giorni deciderà sull’impiego del difensore dell’Inter, intanto però pensa già a un cambio per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di mercoledì: “L’unico dubbio di formazione riguarda l'attacco: se Lautaro Martinez è sicuro della maglia da titolare – la sostituzione al 70' ha fatto risparmiare qualche energia dopo la doppietta – decisamente più in dubbio è la posizione di Correa, ancora deludente. Dzeko si scalda e potrebbe tornare a prendersi il suo posto”, si legge sulla Gazzetta dello Sport.