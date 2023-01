Inter quasi perfetta, Inzaghi colpisce ancora in Supercoppa. E ora il campionato

L'Inter conquista la settima Supercoppa Italiana battendo 3-0 il Milan. Una vittoria che conferma la tradizione di Inzaghi in questa manifestazione (quarto trionfo personale, il secondo in nerazzurro dopo i 2 con la Lazio). Così scrive il Corriere dello Sport: "Mister Supercoppa colpisce ancora. Inzaghi ha completato il suo poker personale nella competizione, ha schiantato Pioli e l'Inter si è prima il primo trofeo della stagione, bissando quello dell'anno scorso. Ci è riuscita perfino con troppa facilità, grazie ad un primo tempo perfetto che ha annichilito il Diavolo - unico lampo un destro a giro di Leao, disinnescato da Onana, che poteva valere l'1-1, e una ripresa di gestione e controllo, lasciando ai rossoneri solo pochi lampi, per poi chiudere i giochi con una magia di Lautaro.

Non sarà stata una gara perfetta, ma ci si va molto vicino. L'Inter, infatti, ha vinto innanzitutto sul piano mentale, facendo emergere tutte le paure e incertezze dell'ultimo Milan. Volendo fare un paragone, il Diavolo non ha fatto altro che prolungare il primo tempo di Lecce. Mentre la banda Inzaghi ha indossato lo stesso abito di gala esibito contro il Napoli, e volendo anche contro il Barcellona. Non c'è nulla da fare, quando si tratta di giocare una finale o una gara da dentro o fuori, Inzaghi sale letteralmente in cattedra. Quella di ieri ne è stata un'altra dimostrazione. La stessa abilità, evidentemente, deve essere trasferita su sul campionato. L'entusiasmo della Supercoppa, intanto, deve essere trasformato in carica per lanciarsi all'inseguimento del Napoli".