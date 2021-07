Sky – Inzaghi e le chiamate a Lukaku: gli ha voluto far capire subito una cosa

Subito grande feeling tra il nuovo allenatore nerazzurro e l'attaccante belga, rientrato ieri dalle vacanze

Dopo l’addio alla Lazio e la firma con l’Inter, Simone Inzaghi ha subito chiamato Romelu Lukaku. Voluto fortemente dall’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte, Big Rom ha apprezzato molto il comportamento del nuovo tecnico interista. Come svelato da Sky Sport, “Lukaku è stato uno dei primi giocatori che Simone Inzaghi ha chiamato nei giorni in cui stava iniziando la sua nuova avventura all'Inter dopo l'addio sofferto alla Lazio. Una telefonata per caricare il belga e fargli capire che la nuova Inter sarebbe ruotata intorno a lui. Anche nei piani societari, visto che il club lo ha blindato da subito ritenendolo l'ultimo dei giocatori da vendere”, si legge.